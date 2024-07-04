مي سليم تفاجئ الجميع بما كشفته عن حالتها الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّت الفنانة مي سليم ضيفةً على برنامج “القاهرة اليوم” الذي يقدّمه الفنان إدوارد والإعلامية نانسي مجدي عبر قناة “اليوم” الفضائية حيث تحدثت عن آخر أعمالها الفنية، فيلم “بنقدّر ظروفك”، الذي شاركت في بطولته مع الفنان أحمد الفيشاوي، كما كشفت عن مفاجأة حول حالتها الصحية، وموقفها من الزواج.

وقالت مي: “مؤخراً بقيت بحب أختار أدواري اللي بحس إنها ستضيف لي وسأضيف لها، على عكس الأول كنت أحب أشتغل كتير كي أرى نفسي في كل دور”.

وأضافت: “عندما تلقيت عرض فيلم “بنقدر ظروفك”؛ شعرت أن الحكاية نفسها مختلفة ولم تُطرح من قبل، وهو يتحدث عن الأسعار والمناطق العشوائية ومحبّة الناس لبعضهم، ومبسوطة جداً بفريق العمل… الشغل مع الفيشاوي جميل، وهو فنان موهوب جداً، ويذاكر الشخصية جيد جداً والكيميا بينا كانت حلوة”.

وردّت مي سليم على شائعة زواجها من أحمد الفيشاوي، قائلةً: “إحنا محدش فينا أعلن عن الفيلم خالص، وهو قالي إيه رأيك ننزل صورة من الكواليس؟ فاخترنا صورة الفرح على أساس إن طول الفيلم إحنا متبهدلين ودي أكتر صورة شكلنا حلو فيها، ولما نزّلها؛ نسي يكتب من كواليس فيلم كذا”.

أما عن موقفها من الزواج، فأكدت مي أنها من الممكن أن تتزوج مرة أخرى إذا التقت بالشخص المناسب.

وانضمت خبيرة في علم الطاقة والفلك إلى الحلقة وحذّرت مي من التعرّض لبعض المشاكل الصحية في ظهرها خلال الفترة المقبلة، بسبب كثرة العمل، لتفاجئها مي وتفاجئ الجمهور بالقول: “فعلاً عملت عملية في ضهري من فترة”.

وأكدت مي سليم أنها لا تفكر في إنجاب الأطفال مرة ثانية، وأن طفلتها تُغنيها عن التفكير في الأمر، ولكن قد تُنجب بعد الزواج من رجل تحبه.