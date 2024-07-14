"ليلة الأحلام".. حفل غنائي يجمع آمال ماهر وعمر خيرت في هذا الموعد بالسعودية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تستعد المطربة آمال ماهر، لإحياء حفل غنائي بعنوان ليلة الأحلام على مسرح عبادي الجوهر أرينا، بمدينة جدة بالسعودية، يجمعها بالموسيقار الكبير عمر خيرت، شهر يوليو الجاري.

ونشرت شركة بنش مارك، المنظمة لحفل آمال ماهر والموسيقار عمر خيرت، البوستر الترويجي للحفل، عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، وكتبت: "ليلة الأحلام.. ليلة نستمتع فيها بإبداعات الموسيقار الكبير عمر خيرت وصوت الفنانة الكبيرة آمال ماهر في جدة.. على عبادي الجوهر أرينا".

وكانت آمال ماهر، أحيت مؤخرًا حفلين في المملكة العربية السعودية في مدينتي الطائف وأبها، وقدمت عدد من أشهر أغانيها وأغاني أم كلثوم، ونجاة الصغيرة، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

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