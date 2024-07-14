فن ومشاهير

"ليلة الأحلام".. حفل غنائي يجمع آمال ماهر وعمر خيرت في هذا الموعد بالسعودية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تستعد المطربة آمال ماهر، لإحياء حفل غنائي بعنوان ليلة الأحلام على مسرح عبادي الجوهر أرينا، بمدينة جدة بالسعودية، يجمعها بالموسيقار الكبير عمر خيرت، شهر يوليو الجاري.

ونشرت شركة بنش مارك، المنظمة لحفل آمال ماهر والموسيقار عمر خيرت، البوستر الترويجي للحفل، عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، وكتبت: "ليلة الأحلام.. ليلة نستمتع فيها بإبداعات الموسيقار الكبير عمر خيرت وصوت الفنانة الكبيرة آمال ماهر في جدة.. على عبادي الجوهر أرينا".

وكانت آمال ماهر، أحيت مؤخرًا حفلين في المملكة العربية في مدينتي الطائف وأبها، وقدمت عدد من أشهر أغانيها وأغاني أم كلثوم، ونجاة الصغيرة، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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