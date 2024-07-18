شريف بدر الدين مطلوب على جوجل بعد رحيله

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر السيناريست شريف بدر الدين التريند على جوجل، وذلك بعد رحيله عن عالمنا عن عمر ناهز 45 عامًا.

وتوفي شريف بدر الدين إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، وفارق الحياة وهو في طريقه للمستشفى لإسعافه.

وكان شيع أهالي مدينة زفتى بمحافظة الغربية، جثمان السيناريست شريف بدر الدين الذي توفي اليوم عن عمر يناهز 45 عاما.

وتقدم الجنازة الفنان أحمد بدر الدين شقيق الراحل وسط حالة حزن على فراقه.

معلومات عن الراحل شريف بدر الدين

وُلد الكاتب الراحل شريف بدر الدين في الغربية عام 1979، حصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من كلية التجارة عام 2001، وفي 2006 حصل على درجة البكالوريوس في السيناريو من المعهد العالي للسينما.

شارك في كتابة وتأليف عدد كبير من المسلسلات مثل:"عالم سمسم في 2002، وتامر وشوقية في 2006، وبسنت ودياسطي في 2008، والعيادة في 2008، والجامعة في 2011، وأبواب الخوف في 2011، ولسة بدري في 2012، والباب في الباب الجزء الثاني عام 2012، وهبة رجل الغراب في 2014".