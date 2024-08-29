بالصور.. هاجر أحمد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هاجر احمد الأنظار في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت "هاجر" صورا لها بطريقة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: ""عندما تختار السلام يأتي مع الكثير من الوداع".

وتفاعل الجمهور مع صور هاجر أحمد، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جمالك لا يوصف"، "أجمل بنات الحلويات"، "حياتي كلها"، "جمال القمر بتاعتي"، "الله أكبر على جمالك".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هاجر أحمد مسلسل "المعلم" الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني 2024، وهو من بطولة الفنان مصطفى شعبان وسهر الصايغ ومنذر رياحنة وعدد كبير من النجوم.

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