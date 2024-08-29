تركي آل الشيخ من مؤتمر موسم الرياض: "صحتكم أهم من كل شيء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن استراتيجية المملكة العربية السعودية في مكافحة ومحاربة التدخين.

ونشر "تركي"، مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "لا للتدخين.. صحتكم أهم من كل شي أقولكم عن تجربة.. حطوا يدكم معنا نحارب السوق السوداء لهذه المنتجات".

وتحدث تركي آل الشيخ، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بـ موسم الرياض 2024 عن مكافحة التدخين، قائلا: "مكافحة وآفة التدخين من واحد مجرب هذا الموضوع، ولما لمسناه أحيانا من انقطاع للمواد اللي تساعد ترك التدخين وتكون صحية بشكل كبير، لذلك تعاقدنا مع هذه العلامة واللي هيكون ليها ستور داخل موسم الرياض وهيوفر كل المنتجات بأسعار طبيعية".

وأقيم مساء الأربعاء 28 أغسطس المؤتمر الصحفي الخاص بـ موسم الرياض 2024 بالمملكة العربية السعودية، وأعلن من خلاله المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه (GEA)، عن مناطق جديدة ستُقام فيها الفعاليات، وتحدث عن أبرز الفعاليات والمفاجآت المقرر إقامتها ضمن النسخة الخامسة.

ومن المقرر إقامة فعاليات الدورة الخامسة من موسم الرياض الترفيهي في الفترة من 12 أكتوبر المقبل حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، وسيشهد الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية.

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