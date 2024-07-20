ميرنا وليد - بيروت - سندريلا حكيم انطلقت بعالم التراتيل منذ حوالى الـ20 عاماً وبدأت تتخصص في الغناء الشرقي منذ حوالى الـ 5 سنوات.

تمرست حكيم في البداية في كورال رعيتها ثم تمرست في كورال جامعة الكسليك وانطلقت لتشق طريقها بالفن وقدمت أغنيتين خاصتين كما قدمت أغاني كوفر بينها أغنية نسيني الدنيا للفنان راغب علامة.

في مسيرة حكيم أغنية خاصة بعنوان "ستّي" هي مخصصة لجدتها في الحقيقة، وتروي حكيم في لقاء سفيرة الإعلام الهادف هلا المرّ معها قصة جدتها المؤثرة، كما تروي قصة فقدانها لوالدها وتبعات الأمر عليها.

كما تحدثت حكيم عن أغنية خاصة قدمتها لبيروت، وكشفت عن طموحها في عالم الفن، وخاضت في الحديث عن مسيرتها في عالم التراتيل والأغنيات الكوفر التي قدمتها، وعن الأسماء التي تعاملت معها بينها الفنان نادر خوري والأب طوني بو عساف والملحن روجيه كرموش، وعن غيرها من الأمور.

التفاصيل في الفيديو المرفق:

كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - سندريلا حكيم تروي قصتها المؤثرة وتقول : " نادر خوري دعمني ووجهني " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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