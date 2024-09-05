روان بن حسين تتألق بإطلالة بغاية الأناقة والجمال باللون الأصفر..وسعر فستانها وحقيبة يدها الخيالي سيفاجئكم

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الفنانة الكويتية روان بن حسين متابعيها بإطلالتها الجديدة، من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بإطلالة بغاية الأناقة باللون الأصفر، وكانت ترتدي فستاناً قصيراً وضيقاً باللون الأصفر من دون أكمام سترابلس، وفوقه معطف ضخم باللون الأصفر أيضاً، وإعتمدت تسريحة مميزة لشعرها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

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الفستان الذي إرتدته روان من دار أزياء "Designers And Us"، يصل سعره إلى 2994 دولار، أما حقيبة اليد التي حملتها، فهي من دار أزياء Hermès، يصل سعرها إلى 23,014 دولار.

وكانت أطلت روان بن حسين على متابعيها، من خلال مقطع فيديو ظهرت فيه بإطلالة الأميرات، مرتدية فستاناً طويلاً باللون الزهري مزيناً بالورود، وبكمين قصيرين، وربطت شعرها على شكل كعكة، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



