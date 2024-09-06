عمار بن حميد: حاكم عجمان قاد الإمارة لنهضة تنموية غير مسبوقة

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أن إمارة عجمان تشهد بقيادة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، نهضة تنموية وحضارية غير مسبوقة في شتى المجالات.

وقال سموه، بمناسبة مرور 43 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، مقاليد الحكم في الإمارة: «نستذكر في هذه المناسبة العزيزة، ما تحقق من إنجازات كبرى على أرض عجمان بفضل رؤية قائد حكيم وهب فكره لخدمة أبنائه والنهوض بالإمارة لأعلى المستويات على مدار العقود الأربعة الماضية».

وأضاف سموه: «إن الرؤى التنموية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، ترتكز على تعزيز أركان اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، والإعلاء من شأن الوطن بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بما يحقق الحياة الكريمة لكل مواطن ومقيم، ويسهم في دعم خطط النهوض بالدولة بما يضعها في مصاف الدول الأولى عالمياً».

وتابع سموه: «بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو حاكم عجمان، حققت الإمارة نجاحات كبرى في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية، وهي تمضي بخطى متسارعة نحو مستقبل مشرق عماده التطوير والبناء والتنمية المستدامة».

وأردف سموّه: «لا يدخر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، جهداً في سبيل توفير كل مقومات الحياة الكريمة للمواطن».

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