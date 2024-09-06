إسرائيل تمنع دخول فرق التطعيم ضد شلل الأطفال إلى جنوب غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، أن إسرائيل رفضت تنسيق دخول فرق طبية للتطعيم ضد شلل الأطفال إلى مناطق شرق مدينة خان يونس، مع بدء المرحلة الثانية من الحملة والتي تشمل جنوب قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان: «الاحتلال الإسرائيلي يرفض تنسيق دخول فرق طبية تابعة للحملة الطارئة للتطعيم ضد شلل الأطفال إلى مناطق شرق صلاح الدين، وذلك في اليوم الأول للحملة في المحافظات الجنوبية لقطاع غزة».

وأضافت: «تحتوي المنطقة على نسبة كبيرة من الفئة المستهدفة من الأطفال».

وناشدت الوزارة المؤسسات والجهات المعنية بالتدخل العاجل لإنجاح حملة التطعيم بالوصول إلى كافة الأطفال في أماكن تواجدهم.

ويوم أمس، بدأت المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في جنوب القطاع، بعد الانتهاء من تطعيم أكثر من 189 ألف طفل في وسط القطاع.