شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي نجل مصطفى كامل يطرح أولى أغانيه بعنوان "يلا ندلع" والان مع تفاصيل الخبر

طرح فتحى نجل الفنان مصطفى كامل أولى أغانيه بعنوان "يلا ندلع" من كلمات وألحان مصطفى كامل، وتوزيع رامي المصري، وميكساج وماستر أمير محروس، وإنتاج مزيكا، وتقول كلمات الأغنية: كله يوسع من قصادي مش عايز قلبة دماغ اللي هيفارقني عادي ميسويش تلاته ساغ اللي شاريني علي راسي و100 هلا واللي كاره يركن علي جمب أنا جاي مرتب ومظبط هدلع وارقص واتنطط مش هشغل بالي بحد أنا جاي ادلع في الساحل مع البيض والسمر والكواحل ونقضي الليلة بجد".

وروج مؤخرًا الفنان مصطفى كامل لبرومو الأغنية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق قائلاً: "ألف ألف مبروك لابني وحبيبي وأجمل وأحلى حاجة فى حياتي، مبروك يا قلب بابا، مبروك يا أجمل فتحي في الدنيا، ربنا يكتب لك النجاح يا حبيبي يا رب، ويا رب تنال توفيق ربنا وتنال إعجاب أهلي وناسي وجمهوري الحبيب يا رب".

وقال مصطفى كامل في تصريحات صحفية إنه يتمنى النجاح والتوفيق لنجله فتحي في أولى أغانيه التي تحمل اسم يلا ندلع، ويتوقع لها نجاحًا كبيرًا بعد طرحها على القنوات ويوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي.