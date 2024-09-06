إلهام شاهين وهاني سلامة ويسرا.. 23 صورة لنجوم الفن في عزاء حما أمير شاهين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

أقيم مساء اليوم الخميس عزاء والد زوجة الفنان أمير شاهين في مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من النجوم والإعلاميين الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء.

وكان من أبرز المتواجدين النجمة يسرا، الفنانة دنيا سمير غانم، الإعلامية بوسي شلبي، الفنان هاني سلامة، الفنانة إلهام شاهين، الفنان محمد رياض، الفنانة عبير صبري، الفنانة نيرمين الفقي، الفنانة رانيا محمود ياسين، الفنان إيهاب فهمي، والإعلامي طارق علام.

كشف الفنان أمير شاهين عن وفاة حماه عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" مطلع شهر سبتمبر الجاري، ونشر أمير خبر الوفاة وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله حمايا العزيز والد زوجتي اللواء أركان حرب مصطفى جاب الله، أرجو الدعاء بالرحمة والمغفرة".

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