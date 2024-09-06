بعد العزاء مباشرة.. إلهام شاهين في حفل زفاف نجل شقيقها- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

احتفلت الفنانة إلهام شاهين بحفل زفاف نجل شقيقها مدير التصوير محمود شاهين الذي يقام مساء اليوم الخميس بأحد الأماكن في منطقة المنصورية.

وتوجهت إلهام شاهين إلى حفل الزفاف عقب حضورها عزاء والد زوجة شقيقها الفنان أمير شاهين الذي أقيم مساء اليوم الخميس بمسجد الشرطة في الشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام وهم هاني سلامة، الإعلامية بوسي شلبي، محمد رياض، عبير صبري، نيرمين الفقي، رانيا محمود ياسين، إيهاب فهمي، الإعلامي طارق علامة، النجمة يسرا، دنيا سمير غانم.

وحرصت إلهام شاهين على تهنئة العروسين بدخول عش الزوجية، والتقطت عدد من الصور التذكارية معهم، كما ظهرت رفقة السيناريست تامر حبيب وقام بتوجيه الشكر على حضوره.

أعلنت الفنانة إلهام شاهين عن تأجيل عقد قران إبن شقيقها مدير التصوير محمود شاهين مطلع شهر أغسطس الماضي حدادًا على منتجي شركة "سينرجي" الذين وافتهم المنية إثر تعرضهم لحادث مروع.

ونشرت إلهام شاهين منشور عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت: "نظرًا لظروف الحادث الأليم الذي راح ضحيته 4 من المنتجين الزملاء، وللمشاركة في مراسم العزاء يوم 4 أغسطس، فقد تم تأجيل كتب كتاب محمود شاهين ومها إلى يوم 5 أغسطس، خالص التعازي لأهالي الضحايا".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة إلهام شاهين كان بمسلسل "ألفريدو" عام 2023 وشاركها البطولة الفنان أحمد فهمي.

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