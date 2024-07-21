خاص بالفيديو- ميشال ضاهر يُطلق مهرجان بياف بعنوان "أنا لبناني"

ميرنا وليد - بيروت - إنطلقت الدورة الـ ١١ من مهرجان بياف لمؤسسه الدكتور ميشال ضاهر بـ عنوان "أنا لبناني"، وقد أقيمت ندوى للتحدث عن المناسبة في بيروت حيث المكان الذي سيقام فيه المهرجان اليوم الأحد من شهر تموز 2024، وتضمنت الندوى عدد من المشاهير مثل الممثلين غبريال يمين وبيتي توتل والكاتبة ندين جابر، والممثل جورج خباز والفنان جوزيف عطية والمخرج سعيد الماروق وغيرهم.



موقع الخليج 365 تواجد في هذه المناسبة وقد أجرينا لقاء مع ميشال ضاهر تحدثنا فيه عن بياف، وعدد من المواضيع مثل: هل سيكرّم المهرجان هذا العام نجوما أتراك؟ ما هو الفرق بين بياف ومهرجانات تكريمية اخرى؟.

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