ميرنا وليد - بيروت - احتفلت النجمة العالمية بيونسيه بعيد ميلادها الثالث والأربعين يوم الأربعاء، وشاركت سلسلة من اللقطات الرائعة من المناسبة الخاصة.

انتقلت صانعة الأغاني الناجحة Crazy in Love إلى صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ما أعطى المعجبين لمحة عن احتفالات عيد ميلادها.

وأظهرت إحدى الصور النجمة وهي ترتدي فستاناً قصيراً من Pucci، وانتعلت حذاءً ملائماً لفستانها، ويبلغ سعرهما 1065 دولاراً.

وأظهر مقطع آخر المغنية – التي انضم إليها أيضاً زوجها النجم جاي زي، 54 عاماً – وهي تسترخي بينما تستمتع بالسباحة في المحيط بملابس السباحة السوداء.

وعلقت بيونسيه قائلة: "أنا ممتنة للغاية لعام آخر جديد، شكراً لكم على أمنياتكم السعيدة".

كانت هذه تفاصيل خبر بيونسيه بملابس السباحة بمناسبة عيد ميلادها .. إليكم سعر إطلالتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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