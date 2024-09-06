أيمن سليم يكشف عن بوستر دعائي لمسلسله "روج أسود" والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف السيناريست أيمن سليم عن بوستر دعائي لمسلسله "روج أسود" ترويجًا واستعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

ونشر أيمن بوستر المسلسل، وعلق: "روج أسود في الطريق".

وانهالت عليه التعليقات من الجمهور:" بالتوفيق، بحب كل أعمالك وخصوصا حواديت الشانزليزية وأزمة منتصف العمر، منتظرين ، خبر حلو، في انتظار أعمالك المهمة".

مسلسل "روج أسود" قصصه مستوحاة من قضايا عائلية معقدة تشهدها محاكم الأسرة، ومكون من 30 حلقة بأحداث متصلة وليست منفصلة، ويشارك ببطولته نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم رانيا يوسف، داليا مصطفى، مي سليم، لقاء الخميسي، فرح الزاهد، كريم العمري، عابد عناني، محمد الدسوقي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

يذكر أن السيناريست أيمن سليم قدم مؤخرا عدد من الأعمال الدرامية الناجحة من بينها حواديت الشانزليزية بطولة إياد نصار وإنجي علي وداليا مصطفى، ودايما عامر بطولة مصطفى شعبان، و"أزمة منتصف العمر" بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور وعرض مطلع عام 2023.

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