ماجد المصري يحتفل بعيد زواجه: "ربنا ما يحرمني منك يا غالية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

احتفل الفنان ماجد المصري بعيد زواجه، ونشر صورة تجمعه بزوجته رانيا أبو النصر.

وشارك ماجد الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وعلق: "النهاردة عيد جوازي من أغلى الناس، ربنا ما يحرمني منك يا غالية والعمر كله يا رب"، لترد عليه زوجته رانيا: "حبيبي، ويخليك ليا يا روح قلبي".

يذكر أن أخر أعمال ماجد المصري مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" وعرض في دراما رمضان 2024، كما أطل على الجمهور من خلال مسلسل "محارب" كضيف شرف، بطولة حسن الرداد، نرمين الفقي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

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