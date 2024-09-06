الخليج اليوم .. السعودية.. القبض على 7 من مثيري التعصب

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الداخلية السعودية القبض على 7 مواطنين لارتكابهم جرائم مُهددة للوحدة الوطنية والسلم والأمن المُجتمعي.

وبحسب منشور على صفحة الوزارة بمنصة إكس، فقد قبضت الجهات الأمنية بوزارة الداخلية على (7) مواطنين، وإحالتهم إلى النيابة العامة، وذلك لارتكابهم جرائم مُهددة للوحدة الوطنية والسلم والأمن المُجتمعي، بنشر مشاركات مثيرة للتعصب القبلي المقيت والبغضاء والكراهية في المجتمع.

وحذرت وزارة الداخلية السعودية من كل ما من شأنه المساس بالنظام العام، مؤكدة أن الجهات الأمنية تقف بحزم أمام كل من يحاول النيل من اللحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية المقيتة، مشددة على أن الجزاء الرادع سوف يكون مصيره.

كما أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، تنفيذ حُكم القتل تعزيرا بأحد الجناة بمنطقة مكة المكرمة، موضحة أن "جان محمد ولي محمد" - أفغاني الجنسية - أقدم على تهريب مادة الهيروين المخدر إلى المملكة، وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة.

وبإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرا، وأصبح الحُكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا.

وأكدت الداخلية السعودية، تنفيذ حُكم القتل تعزيرا بالجاني جان محمد ولي محمد - أفغاني الجنسية - يوم الخميس الموافق 2/ 3/ 1446 هـ بمنطقة مكة المكرمة.