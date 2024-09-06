ماذا يحدث لجسمك عند تناول حليب"البقر"على معدة فارغة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

شرب الحليب على معدة فارغة ليس ضارًا بالضرورة، ولكنه قد يسبب بعض الانزعاج لدى بعض الأشخاص، وذلك يعتمد على عدة عوامل فردية، حسبما ذكر الدكتور محمد الزغبي.

حساسية اللاكتوز

وأضاف أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، الأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز (السكر الموجود في الحليب) قد يعانون من أعراض مثل الانتفاخ والغازات والإسهال عند شرب الحليب، خاصة على معدة فارغة.

حموضة المعدة

وتابع من خلال تصريح خاص لـ"الخليج 365، إن الحليب قد يزيد من حموضة المعدة لدى بعض الأشخاص، مما يسبب حرقة بداخلها.

سرعة الهضم

الأشخاص الذين يعانون من سرعة الهضم قد يشعرون بالجوع بسرعة بعد شرب الحليب على معدة فارغة.

ومن جانب آخر قد يوفر شرب حليب البقر على معدة فارغة بعض الفوائد المهمة مثل:

مصدر للكالسيوم والبروتين

الحليب غني بالكالسيوم والبروتين، وهما عنصران أساسيان لصحة العظام والعضلات.

طاقة سريعة

يمكن أن يوفر الحليب طاقة سريعة للجسم، خاصة بعد الاستيقاظ من النوم.

لذا، هل هناك أي أضرار حقيقية؟

لا توجد دراسات علمية قاطعة تثبت أن شرب حليب البقر على معدة فارغة يسبب أي أضرار صحية خطيرة.

الأضرار الجانبية التي قد تحدث عادةً تكون خفيفة ومؤقتة.

أختتم الزغبي:" إذا شعرت بأي أعراض غير مريحة بعد شرب الحليب على معدة فارغة، فحاول تجربة شربه مع وجبة أو تناول وجبة خفيفة قبل شربه.

إذا كنت تعاني من حساسية اللاكتوز، يمكنك اختيار بدائل الحليب مثل حليب اللوز أو حليب الصويا.

إذا كنت ترغب في بدء يومك بكوب من الحليب، يمكنك البدء بكميات صغيرة وزيادتها تدريجيًا".

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