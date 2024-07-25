سراب.. خالد النبوي ينتهي من تصوير مسلسله الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - انتهي النجم خالد النبوي من تصوير مسلسل “سراب”، والذى من المقرر أن يعرض شهر سبتمبر المقبل على إحدى المنصات الرقمية.

يتناول المسلسل في إطار اجتماعي مشوق مجموعة من العلاقات المعقدة التي تسلط الضوء على الخيانة والحب والتضحية. المسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد، كما يشارك في بطولته نجلاء بدر، دايموند عبود، إنچي المقدم هاني عادل، أحمد وفيق، جيهان الشماشرجي، أحمد مجدي.

وكان تحدث النجم خالد النبوي عن طول الفترة التي استغرقت عرض فيلم “أهل الكهف”، قائلاً: "أهل الكهف يستاهل ياخد كل الوقت ده، لأن المعارك والحروب تستاهل، وكل معركة ليها استايل خاص، وتدربيات كتيرة أوي كان لازم نعلمها وظروف تصوير قاسية جدًا، من بناء ديكور أو السفر إلى بلد ومعاينة البلد لفترة طويلة".

وأبدي رغبته الشديدة في دخول أعمال فنية كاملة السيناريو والتحضير وأن يأخذ كل عمل وقته.



وأكد خالد النبوي فى تصريحات صحفية: "شكرًا لأستاذ توفيق الحكيم، اللي عملنا مسرحية عظيمة من أكتر من 90 سنة، ونقدر نتكلم عنها لحد النهاردة في السينما المصرية".

وأضاف: “السينما المصرية عظيمة وهي من أتاحت تحويل المسرحية إلى فيلم سينمائي أكشن حربي، يستطيع من خلاله الأهل أن يحكوا قصته إلى أولادهم قبل النوم، أفضل من تبقى المسرحية مجرد كتاب على الرف”.

وتابع: "ازاي يبقى عندنا الحلاوة دي كلها وممتعملش، عندنا إحسان عبد القدوس ونجيب محفوظ وتوفيق الحكيم ويوسف إدريس وبهاء طاهر، وغيرهم"، لافتًا إلى أنه آخر من انضم إلى العمل، كما أنه يتمنى التوفيق لكل الزملاء".



قصة حب أسطورية يعيشها النجم خالد النبوي مع النجمة غادة عادل خلال أحداث فيلم “أهل الكهف” الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية المختفة، على الرغم من مرور أحداث الفيلم بزمنين مختلفين.



ويجسد النجم خالد النبوي خلال أحداث العمل دور "القائد سبيل"، الذي يخفي تدينه عن الملك، ويحب ابنته بالتبني "الأميرة بريسكا"، التي تقوم بتجسيدها النجمة غادة عادل، ولكن بعد هربه من بطش الملك، يضطر إلى الاحتماء بالكهف، وهو 6 أشخاص آخرين، ويعودون مجددًا إلى الحياة بعد مرور 300 عام على تلك الواقعة، وفي قصر الملك الجديد يتعرف على غادة عادل من جديد ولكن بشخصية مختلفة، ويقع في حبها مجددًا.



وحرص النجم خالد النبوى على مشاركة جمهوره صورًا من كواليس فيلمه الجديد "أهل الكهف" الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية المختلفة، والمأخوذ عن مسرحية للكاتب توفيق الحكيم، موجهًا الشكر إلى مدير تصوير العمل وائل درويش.



ونشر خالد النبوى صورًا من العمل، عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب قائلا: "براڤو وائل درويش مدير التصوير، نقلتنا بالخيال لزمن الحروب وحواديت قبل النوم، شكرًا لأنك ساهمت في صنع فيلم مهم، وتعيش السينما المصرية بمواهبها الحقيقية، ونتقابل في السينما في العيد".

قصة الفيلم

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم، وهم الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قمطير".



يعود الثلاثة إلى المملكة ويصطدموا بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارا للموت.

أبطال الفيلم

يشار الى أن فيلم "أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

وكان أعلن أيمن بهجت قمر انتهاء تصوير فيلم “أهل الكهف” الذي يقوم بتأليفه بطولة النجم خالد النبوي.

وعلق أيمن بهجت قمر على الفيديو، عبر حسابه على "انستجرام" من كواليس كتابة العمل قائلا: "في نوفمبر 2018 سلمت أول نسخه من فيلم أهل الكهف اللي كتبتها في إمستردام ولحد امبارح 28 أغسطس 2023، سلمت تعديلات آخر مشهدين انتهى تصويرهم دلوقتي وانتهى معاهم أخيرا تصوير أكبر فيلم كتبته في حياتي ".

أهل الكهف

وتابع: "شكرا لطاقم العمل اللي اتحمل العمل في ظروف غير طبيعيه، شكرا للمخرج عمرو عرفه اللي عمل مجهود خرافي هو وكل فريق العمل واحد واحد، وشكرا للمنتج محمد رشيدي اللي اتحمل الفيلم ده من اول يوم ولما وقف التصوير وكان الفيلم خلاص في طريقه إنه يتلغي أنقذ الموقف وعمل اللي عليه وزياده، إن شاء الله نوعدكم بفيلم مختلف في صيف 2024".