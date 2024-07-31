شكرا لقرائتكم خبر عن غضب من متابعى House Of The Dragon بسبب قبلة.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت الحلقة السادسة من الموسم الثانى لمسلسل House Of The Dragon، والتى تضمنت قبلة بين شخصين من نفس الجنس بين الملكة رينيرا "إيما دارسى" والسيدة ميساريا "سونويا ميزونو" للنقد الغاضب من متابعى السلسلة.

وكشفت النجمة سونويا ميزونو أن القبلة لم تكن في النص الأصلي، موضحة لـ TheWrap: "أعتقد أنه تمت كتابتها على أنها لحظة حميمية لهما دون تلامس جسدى، ثم يتم مقاطعتهما".

وتابعت ميزونو قائلة: "لكن بسبب تتابع المشهد بين الشخصيتين، بدا الأمر طبيعيًا جدًا لإضافة قبلة".

وأنهت ميزونو حديثها قائلة: "الشخصيتان مروا بالعديد من التقلبات بسبب حبهما لـ نفس الشخصية في المسلسل وهو الأمير دايمون، ولا يوجد أي معلومات عن المثلية الجنسية بين الشخصيتين حتى الآن".

كما شهدت أحداث الحلقة السابعة وقبل الأخيرة من الموسم الثانى لمسلسل House of the Dragon، مواجهة بين الملكة راينيرا مع ابنها ووريثها الأمير جيس، بسبب محاولاتها في السيطرة على أكبر عدد من التنانين باستخدام الأبناء غير الشرعيين، حيث أكد لها الأخير أنها تأخذ منه أقوى طريقة يمكن من خلالها إثبات أحقيته بـ العرش الحديدى.

مع تجمع جميع الأمراء، في أحداث الحلقة السابعة وقبل الأخيرة من الموسم الثانى لمسلسل House of the Dragon أعلن أوسكار أن بيت تالي يعترف بـ راينيرا كملكة لهم بسبب قسمهم للملك الراحل فيسيريس (بادي كونسيدين)، لكنه كان يعلم أن أمراء Riverlands يكرهون دايمون بسبب "الأعمال الوحشية" التي أمر السير ويليم بلاكوود (جاك باري جونز) بارتكابها باسم الملكة.