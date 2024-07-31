شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم جوازة توكسيك يتخطى حاجز الـ 7 ملايين جنيه فى 5 أسابيع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم جوازة توكسيك بطولة ليلى علوى وبيومى فؤاد إيرادات أمس الثلاثاء 134 ألف جنيه لتصل إجمال إيراداته منذ طرحه في السينمات ليتخطى الـ 7 ملايين جننيه .

فيلم جوازة توكسيك بطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، محمد أنور، ملك قورة، هيدي كرم، تامر هجرس، الراقصة الاستعراضية جوهرة في ثانية تجاربها بالتمثيل، بعد مشاركتها في فيلم "شوجر دادي" مع فريق عمل الفيلم نفسه، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

وتدور أحداث فيلم جوازة توكسيك في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة "ملك قورة" وكريم "محمد أنور"، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، وتمُر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر. بعد تدخُّل الأهل في مصيرهما؛ حيث ينتمي كلٌّ منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية؛ فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟

ويجتمع الفنان بيومي فؤاد والفنانة ليلى علوي للمرة الرابعة على التوالي في السينما، حيث قدّما معاً فيلمي: "ماما حامل" عام 2021، و"شوجر دادي" عام 2023، بجانب فيلم "جوازة توكسيك" هذا العام. والمفارقة أن الأفلام الثلاثة من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم؛ إضافة إلى فيلم رابع وهو "المستريحة"، الذي يتواصل تصوير المشاهد الأخيرة فيه لطرحه قريبًا.

