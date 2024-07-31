شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين يشارك صورة من طفولته مع والديه: احنا ما بننساش الناس اللي بنحبهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان أحمد أمين، متابعيه على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، صورة في طفولته بصحبة والديه، وعلق عليها قائلاً: "احنا ما بننساش الناس اللي بنحبهم وسابوا الدنيا، احنا من رحمة ربنا بنعرف نتعامل مع الفراق مع الوقت، دي صورتي مع أبويا وأمي شوفتوا متشعبط فيها ازاى".



احمد امين

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد أمين في الدراما، هو مسلسل الصفارة الذى عرض في شهر رمضان قبل الماضي، وشاركه في البطولة كل من طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجو..هر.



ودارت أحداث المسلسل حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فبهم ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجأت الغير متوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.