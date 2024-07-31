شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أوبريت "أيام العز" على مسرح البالون .. غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مسرح البالون بالعجوزة، افتتاح الأوبريت الغنائي "أيام العز" بطولة محمد صلاح ادم و ندى ماهر، وذلك غداً الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء.

"أيام العز" أوبريت غنائي من بطولة الفنان محمد صلاح ادم والفنانة ندى ماهر، وفنان الأوبرا عزت غانم والفنان رضا الجمال والفنان أحمد صادق والفنان سيد الشرويدي ومجموعة من ألمع الفنانين، وهو من تأليف الاستاذ بديع خيري وموسيقى داود حسني وتوزيع موسيقي منير الوسيمي وديكور محمد الغرباوي وملابس مروة عودة، ومن انتاج فرقة انغام الشباب بقيادة ماهر عبيد وقطاع الفنون الشعبية بقيادة الفنان المثقف احمد الشافعي، ومن اخراج المخرج عبد الله سعد.

وقد كرم المهرجان القومي للمسرح المصري أمس في افتتاح دورته الـ 17 الدكتور عبد الله سعد عن مجمل مشواره الفني كواحد من أهم مخرجي الأوبرا في مصر والشرق الأوسط .



محمد صلاح ادم من أوبريت أيام العز



الأوبريت الغنائي أيام العز



أوبريت أيام العز على مسرح البالون الكبير بالعجوزة



الأوبريت الغنائي أيام العز على مسرح البالون الكبير بالعجوزة

الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة بصحبة ابطال اوبريت "ايام العز"