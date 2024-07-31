شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندي بإطلالة شبابية في جلسة تصوير جديدة بالساحل الشمالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت النجمة نادية الجندى، لجلسة تصوير جديدة في الساحل الشمالي، بعدسة المصور محمود رؤوف، وظهرت في الصور بإطلالة شبابية تتناسب مع أجواء الصيف، وهى الصور التي نالت إعجاب جمهورها.

واكتسبت النجمة نادية الجندي لقب "نجمة الجماهير" بسبب مشوارها الناجح الذى بدأته منذ الصغر، حيث قدمت العديد من الأعمال السينمائية الناجحة التى جعلتها تنافس على الإيرادات مع كبار نجوم السينما أمثال عادل إمام ومحمود عبد العزيز وأحمد زكى، لتصبح وقتها نجمة الشباك بلا منافس من النساء.

وفازت نادية الجندى بجائزة ملكة جمال الإسكندرية التي نظمتها مجلة الجيل وعمرها لا يتجاوز الخمسة عشر عاماً كان أول ظهور سينمائي لها من خلال فيلم جميلة بعام 1959، بعدها شاركت بأدوار أكبر قليلاً في أفلام مثل "الخائنة، صغيرة على الحب، مراتي مجنونة مجنونة".

وفي عام 1973 قامت ببطولة المسلسل التليفزيوني (الدوامة)، وفي العام التالي قامت بأول بطولة سينمائية لها بفيلم (بمبة كشر) والذي حققت من خلاله نجومية واسعة، شاركت بعدها في عدة أفلام حتى عام 1980 الذي قامت فيه ببطولة فيلم الباطنية والذي جعلها إحدى أهم نجمات حقبة الثمانينات، وبيعت الأفلام باسمها ولقبها نجمة الجماهير" ومن أهم أفلامها في تلك الفترة وكالة البلح، خمسة باب، جبروت امرأة، شهد الملكة، الضائعة، الإرهاب.

قدمت أيضا مزيدًا من الأفلام التي حققت إيرادات كبيرة أثناء عرضها بدور العرض، مثل "مهمة في تل أبيب، حكمت فهمي، امرأة هزت عرش مصر، اغتيال، 48 ساعة في إسرائيل"، كما قدمت مسلسلات عديدة منها "مشوار امرأة، من أطلق الرصاص على هند علام، ملكة في المنفى".



نادية الجندي تتألق فى جلس تصوير جديدة



جلسة تصوير نادية الجندي



نادية الجندى



نادية الجندي فى جلسة تصوير



ناديه الجندي



النجمة نادية الجندي



الفنانة نادية الجندي