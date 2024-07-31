شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعلن إطلاق مبادرة 100 يوم صحة من مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته لمدينة العلمين الجديدة ومهرجان العلمين الجديدة عن إطلاق مبادرة 100 يوم صحة لتقديم كافة الخدمات الصحية للمواطن المصرى، والتى تبناها الرئيس السيسى.

وكان قد قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بزيارة تفقدية لمهرجان العلمين الجديدة الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وصاحبه أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وعمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.



رئيس الوزراء يعلن اطلاق مبادرة 100 يوم صحة



رئيس الوزراء يعلن اطلاق مبادرة 100 يوم صحة

وشهد مهرجان العلمين مؤتمرا صحفيا لرئيس مجلس الوزراء لإشارة البدء لحملة "100 يوم صحة" والتي تقدم خدماتها لجميع الفئات المستهدفة ضمن مبادرة "100 مليون صحة" -تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي- في جميع محافظات الجمهورية والتي تبدأ اعتبارًا من اليوم الأربعاء 31 يوليو.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بصحبة قيادات الشركة المتحدة اصطفاف السيارات الطبية والمركبات المُشاركة بالحمة، من العيادات الطبية المتنقلة، وسيارات الإسعاف، والسيارات الخاصة بتنفيذ القوافل العلاجية بالمحافظات، حيث تعرف الدكتور مصطفى مدبولى على تجهيزات تلك السيارات والمركبات وجاهزيتها لأداء دورها ضمن أهداف الحملة.



وتتم حملة 100 مليون صحة من خلال المديريات الصحية والوحدات التابعة لوزارة الصحة وتهدف إلى تعظيم المبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة العامة، بداية من رعاية المولد والأم مرورًا بالمبادرات الخاصة بفيروس سي ورعاية الأطفال، ورعاية كبار السن من خلال عيادات متنقلة في جميع المحافظات والقرى والنجوع.



وعقب إطلاق الحملة تفقد مدبولي المنطقة الشاطئية لمهرجان العلمين حيث شهد الفاعليات الرياضية والترفيهية المختلفة وأشاد بالدور الذي تقوم به الشركة المتحدة من خلال مهرجان العلمين في تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي.