شكرا لقرائتكم خبر عن منصة watch it تعرض فيلم يوم 13بطولة أحمد داود بدءًا من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة watch it الرقمية عرض الفيلم السينمائي "يوم 13" للنجم أحمد داود والفنانة دينا الشربيني اليوم الخميس، لأول مرة عبر المنصة، وهو من إخراج وائل عبد الله.

وروجت المنصة للفيلم من خلال نشر مقطع ريلز عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقة عليه: "مغامرة مرعبة جوه القصر المسكون وسر غامض لسه ماتكشفش انتظروا فيلم يوم 13 يُعرض ابتداءً من 1 أغسطس على WATCHIT".

وتدور أحداث فيلم "يوم 13" في إطار من الرعب والتشويق، حول عزالدين (أحمد داود)، الذى يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن فى الحسبان، ويعلم أن القصر مسكون، فيقرر العيش به قبل بيعه، لتقع العديد من الأحداث التشويقية التي تجمعه بأبطال العمل، حتى يكتشف حقيقة ما حدث في الماضي، وهو أول فيلم روائى عربى يعرض بتقنية "3D".

ويشارك في بطولة فيلم يوم 13، دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.