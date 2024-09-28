أعلن المرصد السوري، عن "دوي انفجارات في ريف حمص الغربي عند الحدود السورية – اللبنانية والدفاعات الجوية السورية تحاول التصدي لطيران مسيّر فوق المنطقة".

كانت هذه تفاصيل خبر المرصد السوري: دوي انفجارات في ريف حمص الغربي عند الحدود السورية – اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.