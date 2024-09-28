نتانياهو: أمامنا كثير من التحديات خلال الأيام القادمة ونقول لإيران من يضربنا سنستهدفه

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى أن "ليس حزب الله فقط بل محور الشر من إيران وأذرعها كلهم خاب أملهم، وإسرائيل تقف صلبة ونقول لإيران من يضربنا سنستهدفه".

ولفت نتانياهو، الى أن "نحن ننتصر وعازمون على مواصلة ضرب أعدائنا، وأمامنا كثير من التحديات خلال الأيام القادمة".