الجيش الإسرائيلي: تفعيل صفارات الإنذار في منطقة القدس إثر إطلاق صاروخ من ⁧‫لبنان‬⁩ باتجاهها

اعلن الجيش الإسرائيلي عن تفعيل صفارات الإنذار في منطقة القدس إثر إطلاق صاروخ من ⁧‫لبنان‬⁩ باتجاهها. واشارت وسائل اعلام اسرائيلية الى دوي صفارات الإنذار في بنيامين ومعاليه أدوميم شرق مدينة القدس.

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