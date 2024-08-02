شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء الحكيم فى ندوة تكريم سميحة أيوب: أنتمى لسيدة المسرح العربى والان مع تفاصيل الخبر

بدأت، منذ قليل، ندوة تكريم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، والتي تحمل الدورة السابعة عشر من المهرجان القومي للمسرح اسمها، بحضور الناقد والكاتب أمير أباظة محرر الكتاب، وأدار الندوة الفنانة وفاء الحكيم، وبحضور الفنانة مديحة حمدي، والفنانة سميرة عبد العزيز، والسفير السوداني علي المهدي، والمخرج شادي سرور، ورئيس المهرجان الفنان محمد رياض.

واستهلت الفنانة وفاء الحكيم حديثها قائلة: سميحة أيوب لها تاريخ كبير جدا ومجرد اختيار إدارة المهرجان لتقديم ندوتها هو شرف كبير لي وعربونه هو حبي وإنتمائي لسيدة المسرح العربي سميحة أيوب.

ومن جانبه قال الناقد والكاتب الأمير أباظة: عندما طلب مني الأستاذ محمد رياض تحرير كتاب سميحة أيوب، كنت قبلها أود أن أطلب منه ولكني شعرت بالخجل أن يكون قد كلف كاتب أخر، وبالمناسبة المادة التي إستعنت بها في الكتابة كانت جاهزة منذ عامين، فكنت قد جلست معها وأقترحت عليها عمل كتاب، ورحبت جدا وبدأنا في التسجيل ، وسميحة أيوب كتب عنها كثيرا وحرر أكثر من كتاب، وعندما حاولت أتحدث عن مشوارها الفني والمسرحيات التي قدمتها لا أستطيع إلا أخذ مقتطفات من حياتها الفنية، وأتمنى من المركز القومي للمسرح أن يقوم بأرشفة كل مسرحيات سميحة أيوب.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، ويستمر حتي يوم 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.



ندوة تكريم سميحة أيوب



سميحة أيوب ومحمد رياض