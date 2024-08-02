شكرا لقرائتكم خبر عن حفيد سميحة أيوب بندوة تكريمها: جدتى عكس تيتة رهيبة وبحب الملوخية من أيدها والان مع تفاصيل الخبر

كشف يوسف علاء محمود مرسى حفيد سيدة المسرح العربى السيدة سميحة أيوب، خلال ندوة تكريمها بالمهرجان القومى للمسرح عن الوجه الآخر لسميحة أيوب جدته حيث قال: جدتي هي شيء كبير جداً لدي، فالجميع تحدث عنها كفنانة ولكنها كإنسانة هي كأمي وجدتي وفخور بها، وأحب أكلها فهي بارعة في الملوخية والكشك والكسكسي، وبالمناسبة هي عكس شخصيتها في تيتة رهيبة تماماً فهي أحن شخص في الدنيا.

ومن جانبه قالت الفنانة مديحة حمدي: سعيدة بلقائي مع أسرتي الفنية، وكل إنسان يكون له مثل أعلى وعندما تكون هذه القدوة قدوة حقيقية خاصة لو كانت فتحت له الطريق في بداية مشواره كما فعلت سميحة أيوب، وإذا كان قد أطلق عليها الرئيس حافظ الأسد سيدة المسرح العربي، فأسرتك الفنية تطلق عليكي ملكة المسرح العربي.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة " سميحة أيوب "، ويستمر حتي يوم 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.



مهرجان المسرح المصري