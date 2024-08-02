شكرا لقرائتكم خبر عن على المهدى: تلقيب سميحة أيوب بسيدة المسرح العربى تقدير لكل المبدعين والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان السوداني السفير علي المهدي، خلال ندوة تكريم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب بـ المهرجان القومي للمسرح: اليوم هو من أيام السعادة لدي لأنه يوم مغاير فأنا في حضرة سيدة المسرح العربي، فقد عشقتها مشاهد ثم عرفتها عن قرب وشهدت العديد من الأحداث، هي جزء من الوطن وكل مبدع يشكل مشهدا ثقافيا، والهيئة الدولية للمسرح قد كلفتها قبل عامين بكتابة رسالة اليوم العالمي للمسرح وتليت هذه الرسالة على مسارح الكون ثم ترجمت لكل اللغات، فهي كانت النموذج التي تقدم أفضل الأشكال للممثل المسرحي، وقد عرفتها عن قرب لأني من تلاميذ سعد وهبة لم يكن هذا النجاح يخرج إلا من بيت هذه السيدة وكنت شاهدا يوم قالوا سيدة المسرح العربي في دمشق ومن قالها كان فخور بذلك الاسم وكان تقدير لنا جميعاً مبدعين العرب ، جئت رغم كل الظروف لتقدير مبدعين مصر.

ومن جانبه قال المخرج شادي سرور: سعيد لأن أتيح لى الفرصة أتحدث عن الأم الغالية سميحة أيوب، وبعيداً عن مشوارها الفني الذي يعلموه الجميع فأنا أود أن أحكي موقفين إنسانيّين تعرضت لهم معها وأثروا جدا. في حياتي على المستوي الفني والمستوى الإداري، فالأول عندما كنت أعمل في المسرح القومي عام 2005 وكنت أعلم أن هناك غيرة من قبل الممثلين في كل مكان، إلى أن صادفني وتحدث لي الدكتور نبيل منيب وقال لي أنني سأقدم مسرحية مع سيدة المسرح العربي وأنتابني الخوف إلا أنه في أول لقاء جمعني بها أذابت تلك المشاعر وأثنت علي، أما الموقف الثاني عندما قدمت مسرحية أكليل الغار في الدورة الثانية من المهرجان القومي للمسرح وكانت هي عضو لجنة التحكيم، وكنا نفقد الأمل في موضوع الجوائز إلا أنني فوجئت بوقوفها بجوار عرضي والذي بالمناسبة كان أول تجربة احترافية لي.

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة "سميحة أيوب"، ويستمر حتى يوم 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ،الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.



جانب من ندوة الفنانة سميحة ايوب



ندوة الفنانة سميحة ايوب



سميحة ايوب من الندوة



محمد رياض والامير اباظة وسميحة ايوب