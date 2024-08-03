شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد يعقد جلسات عمل مع سامح عبد العزيز من أجل الدشاش والان مع تفاصيل الخبر

يعد النجم محمد سعد جلسات مع المخرج سامح عبد العزيز من أجل الاستقرار على التفاصيل النهائية لفيلم الدساش الذى كان يحمل اسم دكتور عدوة قبل تغييره، حيث يعيد الفيلم محمد سعد إلى السينما بعد غياب 5 سنوات وتحديداً منذ تقديم فيلم محمد حسين الذى تم عرضه عام 2019.

فيلم الدشاش تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى، يقدم محمد سعد خلاله شخصية طبيب اسمه سامح ويعيش حياته مع زوجة قبيحة وعفريت سيكون مفاجأة فى العمل، ومن المقرر البدء فى التصوير بعد الانتهاء من كتابة السيناريو والتعاقد مع الفنانين المشاركين فى البطولة.

فيلم محمد حسين آخر أعمال محمد سعد فى السينما، وشارك فى بطولته مى سليم، سمير صبرى، فريال يوسف، ويزو، نبيل عيسى، بيومى فؤاد، حسن عبد الفتاح، محمد ثروت، محمد شاهين، أحمد صيام، حمدى الوزير، مصطفى حشيش، الشحات مبروك، ميسرة، حمادة صميدة، فاطمة كشرى والفيلم من تأليف شريف عادل وإخراج محمد على.