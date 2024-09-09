"مرارتى اتفقعت وشلتها".. بدرية طلبة تجري عملية جراحية مفاجئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلنت الفنانة بدرية طلبة، تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، نقلت على إثرها المستشفى لإجراء عملية جراحية واستئصال المرارة.

ونشرت بدرية طلبة، صورة من داخل إحدى غرف المستشفيات، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "الحمد الله مرارتي اتفقعت وشلتها، شكرًا لكل اللي سأل عليا ربنا يتم شفائي على خير".

وحرص نجوم الفن الاطمئنان على الحالة الصحية لـ بدرية طلبة متمنيا لها الشفاء العاجل، أبرزهم الفنانة هبة مجدي، والمطربة إيناس عز الدين، والراقصة دينا والفنانة هند صبري، والإعلامية مروة صبري.

وكانت بدرية طلبة ذكرت في أحد البرامج التلفزيونية ، إصابتها بمرض الغدة الخبيثة في سن الثامنة عشر، وفقدت 45 كيلو من وزنها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة بدرية طلبة، فيلم،"الملكة" بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس وتأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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