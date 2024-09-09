بالصور.. أيمن سليم ورانيا يوسف يحتفلان بأول يوم تصوير مسلسل "روج أسود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفل السيناريست أيمن سليم، ببدء تصوير مسلسل "روج أسود"، بطولة رانيا يوسف، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

صناع وأسرة مسلسل "روج أسود" التقطوا صورًا تذكارية أثناء الاحتفال ببدء تصوير العمل، بمشاركة رانيا يوسف ومي سليم، وداليا يوسف.

ويشارك في مسلسل روج أسود عددًا من نجوم الفن وهم الفنانة رانيا يوسف، لقاء الخميسي، مي سليم، فرح الزاهد، وداليا مصطفى، وكريم العمري وعابد عناني ومحمد الدسوقي، إنتاج ممدوح شاهين ومن تأليف الكاتب أيمن سليم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

مسلسل "روج أسود" مكون من 30 حلقة، ومستوحى من قضايا عائلية معقدة تشهدها محاكم الأسرة، يعرض بأحداث متصلة وليست منفصلة، ويشارك ببطولته نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم رانيا يوسف، داليا مصطفى، مي سليم، لقاء الخميسي، فرح الزاهد، كريم العمري، عابد عناني، محمد الدسوقي، سيناريو أيمن سليم، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

يذكر أن السيناريست أيمن سليم قدم مؤخرا عدد من الأعمال الدرامية الناجحة من بينها حواديت الشانزليزية بطولة إياد نصار وإنجي علي وداليا مصطفى، ودايما عامر بطولة مصطفى شعبان، و"أزمة منتصف العمر" بطولة الفنانة ريهام عبد الغفور وعرض مطلع عام 2023.

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