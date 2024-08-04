شكرا لقرائتكم خبر عن سعدون أحد أبطال مسرحية الشهرة: مهرجان العلمين يدعم شباب الممثلين والان مع تفاصيل الخبر

قال الممثل سعدون المشارك في مسرحية الشهرة والتي عرضت بمهرجان العلمين الجديدة للمخرج خالد جلال، على شاشة cbc إنه سعيد بالعمل في المسرحية بالمهرجان، وأن تقديم مسرحية الشهرة للممثلين الشباب وسط عروض مسرحية لكريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز وأشرف عبد الباقي وغيرها هو دعم كبير من مهرجان العلمين للممثلين الشباب.



وشهد فعاليات مهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الثانية، عرض العرض المسرحى الشهرة للمخرج خالد جلال، وشهد العرض حضور النجم أحمد سعد والمخرج تامر المهدي والملحن ايهاب عبد الواحد وأسرة الكابتن طارق يحيي.

وعاش جمهور مهرجان العلمين الجديدة خلال اليومين الماضيين ليلة كوميدية مع رقصات استعراضية قدمها المخرج الكبير خالد جلال ومجموعة من الممثلين الشباب في مسرحية الشهرة على المسرح الروماني بالمدينة التراثية، كما شهد العرض ليلة افتتاحخ حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأستاذ عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتورة إيناس عبد الدايم رئيسة أكاديمية المتحدة للإعلام.



وبدأت مسرحية الشهرة بعرض استعراضي، للإعلان عن الحلم الجديد للنجومية والذي يظهر فيه مجموعة من الموهوبين وهم يقرأون الإعلان، ويتقدمون لملء طلبات الالتحاق في صورة غنائية يليها اختبارات القبول، وخروج الموهومين وبقاء الموهوبين ثم التعارف مع هيئة تدريس الفنون الشديدة الصرامة، ثم خطوات تحول الشباب داخل هذه المؤسسة وتدريبهم العنيف واستسلام غير الشغوفين بالفن وصمود كل من لديه القدرة والإصرار على تحقيق حلمه.