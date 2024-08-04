شكرا لقرائتكم خبر عن 15 وجبة خفيفة سر النظام الغذائي لـ توم كروز قبل مشاركته بحفل ختام الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توم كروز فى مهمة مستحيلة جديدة، فى ظل استعداده لخلق لحظة تاريخية في حفل ختام أولمبياد باريس 2024، حيث سيقوم بحيلة ملحمية لنقل الشعلة الأولمبية إلى لوس أنجلوس، ولتحقيق هذا الإنجاز الاستثنائي، يلتزم الممثل الشهير بعدد من الأمور.

ويخضع النجم العالمى توم كروز لنظام غذائى صحى تمامًا، يلتزم فيه بتناول السمك الأبيض المطهو على البخار والخضروات - دون صلصة أو زيت أو زبدة - أينما ذهب، وقال النجم السينمائى، إن سر نجاحه هو أنه يبذل جهدا أكبر من أي شخص آخر، وهذا يشمل الاستيقاظ في الساعة 5.30 صباحا للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.

وكشفت تقارير سابقة أنه اختار 15 وجبة خفيفة صغيرة بدلاً من ثلاث وجبات رئيسية يومياً، ويتناسب ذلك مع أسلوب حياته المزدحم، حيث اختار توم الفاكهة التي تساعد على تقليل القلق، مقارنة برقائق البطاطس أو الشيكولاته، وفي عام 2020، تم الكشف عن أنه كان يستهلك ما لا يقل عن 1200 سعر حراري فى اليوم كجزء من نظام غذائي ابتكره ديفيد بيكهام.

ويتجنب توم كروز الوجبات الخفيفة السكرية والأطعمة المصنعة والكربوهيدرات، ويفضل الأطعمة المشوية والأطعمة المحضرة على درجة حرارة منخفضة، والتي يطبخها له طاهيه الشخصي، حيث يُقال إن الطهي على درجة حرارة منخفضة أفضل لك من الطهي على درجة حرارة عالية والذي يرتبط بالشيخوخة السريعة والتهاب الأنسجة المزمن.

ويختار توم كروز أطعمة مثل السلمون والشوكولاتة الداكنة، والشوفان الخام، والتوت الأزرق، والزنجبيل، والبنجر، والبروكلي، وزيت الزيتون، والطماطم، والسبانخن ويتأكد أيضًا من دمج الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الفواكه والمكسرات والخضروات التي تعتبر أيضًا مضادة للالتهابات بطبيعتها ويكمل نظامه الغذائي بالفيتامينات والمعادن المضافة.

وفى السياق ذاته، ينسب المغني ستينج أيضًا شكله المذهل إلى نظامه الغذائي الكلي الذي يتكون من الكثير من الخضراوات والحبوب، ويهدف إلى تجنب السموم والأطعمة المصنعة التي تحتوي على مواد حافظة.