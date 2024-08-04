شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا ومحمد إمام وليلى علوى فى عزاء منتجى سينرجى والان مع تفاصيل الخبر

يستمر توافد الفنانين وصناع الدراما على مسجد الشرطة بالشيخ زايد لتقديم واجب العزاء في منتجى شركة سينرجى الراحلين حسام شوقى، فتحى إسماعيل، محمود كمال، تامر فتحى، حيث حضر منذ قليل أحمد السقا، محمد إمام، باسم سمرة.

كما وصل منذ قليل إلى العزاء كلاً من: ليلى علوى، إلهام شاهين، المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، أحمد عيد، أحمد صفوت، المنتج طارق الجناينى، المنتج أحمد الجناينى، كريم عفيفى، دعاء حكم، هبة عبد الحكيم، المؤلف ناصر عبد الرحمن، سامى مغاورى، المخرج إبراهيم فخر، إيناس على،

ويشهد العزاء حضور عدد كبير من الفنانين حيث حضر كلاً من: محمد هنيدى، إسعاد يونس، يوسف الشريف، ماجد الكدوانى، درة وزوجها، أحمد زاهر، ماجد الكدوانى، أحمد بدير، فتوح أحمد، المنتجة دينا كريم، ميرهان حسين، رياض الخولى، عادل حقى، المخرج محمد النقلى، عبيرمنير، المخرج محمد بكير، محمود البزاوى،

كما يتواجد فى العزاء: أمير كرارة، هند صبرى، جومانا مراد وزوجها، وفاء عامر، الاعلامي محمد مصطفى شردى، الفنان عماد زيادة، المؤلف عمر عبد الحليم، تامر نبيل، أحمد وفيق، محمد لطفى، محمد كيلانى، أشرف عبد الباقى، كريم محمود عبد العزيز، خالد سليم، خالد زكى، كارولين عزمى.

ويتواجد فى العزاء كذلك: ميمى جمال، محمد عبد الحافظ، خالد زكى، حجاج عبد العظيم، فراس سعيد، وفاء مكى، محمد سليمان، المخرج حسنى صالح، علاء مرسى، رباب ممتاز والمنشد الدينى محمود التهامى، محمد رجب، سيد رجب، أحمد صلاح حسنى، المخرج مروان حامد، المخرج حسين المنباوي وزوجته الفنانة مها نصار.

وقدم واجب العزاء: إدوارد، ميرنا نور الدين، الكاتب عمرو محمود ياسين، المخرج عمرو سلامة، المنتج جمال العدل كلوديا حنا، عايدة رياض، المؤلف هانى سرحان، فيدرا، المؤلف إياد صالح، المخرج شادى على، مدير التصوير محمد عز العرب، المخرج ماندو العدل، المطرب سامح يسرى.

ووصل إلى المسجد مبكراً للمشاركة فى العزاء كل من: النجم كريم عبد العزيز والنجم مصطفى شعبان ووقف الثنائي في سرادق عزاء الرجال لتلقى العزاء مع أحمد العوضى وعصام السقا وآخرين، وحضرت كذلك النجمة ياسمين عبد العزيز ووقفت في سرادق السيدات للمشاركة فى تلقى العزاء.

كما حضر من الفنانين: إسلام جمال، ليلى عز العرب، أحمد عبد الله، إيهاب فهمى، يسرا وجيه، المخرج بيتر ميمى، السيناريست عبد الرحيم كمال وعدد من المنتجين الفنيين ومديرين الإنتاج منهم المنتج الفنى مصطفى الغزولى، المنتج عمرو كمال.

وتعرض الوسط الفني لصدمة كبيرة يوم الخميس الماضي، بعد وفاة حسام شوقي المشرف العام على الإنتاج في شركة سينرجي والمنتجين الفنيين فتحي إسماعيل ومحمود كمال، وتامر فتحي الذى لحق بهم في وقت لاحق إثر حادث مروع على طريق الضبعة المؤدي إلى الساحل الشمالي، حيث انقلبت السيارة بهم واشتعلت النيران فيها.

وشيع أهالى قرية كفر القصار مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، جثامين المنتجين الثلاثة حسام شوقى، فتحى إسماعيل، محمود كمال الذين تربطهم صلة قرابة، بمسقط رأسهم لمثواهم الأخير بمقابر عائلتهم بالقرية، فى الساعات الأولى من صباح أول أمس الجمعة، بحضور عدد كبير من الفنانين وصناع الدراما الذين لازموا الجثامين من المستشفى وكذلك الذين سافروا إلى القرية لانتظار وصول الجثامين.

فيما شُيعت جنازة المنتج الفني تامر فتحى أول أمس، بعد صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بحضور عدد كبير من الفنانين وصناع الدراما، حيث توفى تامر فتحى بعد ساعات من نقله إلى المستشفى وقيام الأطباء بمحاولات لإسعافه من الإصابات البالغة التى أصيب بها فى الحادث، فارق الحياة ليلحق بأصدقائه الثلاثة.



أحمد صلاح حسني



أحمد فتحي



أشرف زكي وجمال عبد الناصر وإيهاب فهمي وأيمن عزب



الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (1)



الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (2)



الإعلامي عمرو الليثي



السيناريست مجدي صابر



الفنان سيد رجب



المخرج مروان حامد



المنتج تامر مرسي رئيس مجلس إدارة شركة سينرجي



المنتج تامر مرسي يصل العزاء



المنتج تامر مرسي



المنتج محمد سعدى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية



أمير كرارة



أيتن عامر



جومانا مراد



خالد الصاوي وزوجته مي كريم



خالد الصاوي



خالد زكي



دينا فؤاد



سامح يسري



سيد رجب



علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365



فراس سعيد



محمد لطفي



مصطفي خاضر



منة فضالي



ميمي جمال



هند صبري وجومانا مراد



هند صبري



وفاء عامر



ياسر جلال



إدوارد



الفنان إدوارد



المخرج عمرو سلامة



جمال عبد الناصر وفاطمة الكاشف



عايدة رياض



عمرو سلامة



فيدرا



محمد عبد الحافظ



أحمد العوضي يتلقى العزاء



الفنان كريم عبد العزيز



الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365 (1)



الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365 (2)



المخرج بيتر ميمي



المنتج جمال العدل



إيهاب فهمي



جانب من العزاء



طارق النهري



عزاء منتجى سينرجى (1)



عزاء منتجى سينرجى (2)



عزاء منتجى سينرجى (3)



عزاء منتجى سينرجى (4)



عزاء منتجى سينرجى (5)



عزاء منتجى سينرجى (6)



عزاء منتجى سينرجى (7)



عماد صفوت وزوجته



كريم عبد العزيز (1)



كريم عبد العزيز (2)



كريم عبد العزيز (3)



محمد جمعة



محمد سعدى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية



ياسمين عبد العزيز (1)