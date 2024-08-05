شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر وماجدة الرومى والكينج والهضبة يزينون كليب الأغنية الرسمية لمهرجان العلمين الجديدة "عالم خيالى" والان مع تفاصيل الخبر

زين نجوم الفن والرياضة كليب أغنية "عالم خيالي"، وهي الأغنية الرسمية لمهرجان العلمين الجديدة، وهي الأغنية التي يغنيها أمير يوسف ويارا إدوارد، وهي كلمات وألحان أمير يوسف وتوزيع محمود صبري كورال جمال فتحي وعبد الوهاب الرافعي وأمير يوسف وتسجيل طارق عليش وهي من إنتاج راديو النيل، وظهر في الكليب كل من: ماجدة الرومي وكاظم الساهر والهضبة عمر دياب والكينج منير وكابتن احمد حسن وكابتن ميدو وفرقة المصريين وفرق الفنون الشعبية والإعلامي شريف مدكور، وويجز وفريق كايروكي وحمزة نمرة.

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة، وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.