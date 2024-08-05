شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين على تطرح أغنية "الأصول العربية" بتوقيع فادى حداد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح المطربة ياسمين على، أغنية جديدة بعنوان "الأصول العربية" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، غداً الإثنين، وهى الأغنية التي صورتها على طريقة الفيديو كليب في لبنان بتوقيع المخرج فادى حداد، وهى من كلمات السيد علي وألحان أحمد يوسف وتوزيع مونتي.

وطرحت المطربة ياسمين على مؤخراً، أغنية بعنوان "حلوة الدنيا" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل.

وصُورت ياسمين على أغنية "حلوة الدنيا" على طريقة الفيديو كليب في العاصمة اللبنانية بيروت، تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد، وعكس الكليب أجواء الأغنية الفرحة، والطاقة الإيجابية.

وكانت المطربة ياسمين علي، قد طرحت أنشودة بعنوان "رسول الله" على طريقة الفيديو ليركس في شهر رمضان الماضي، وحمل توقيع المخرجة رودينا حاطوم، بينما الأنشودة من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل.

وأحيت الفنانة ياسمين علي حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكى المصري للسينما في دورته الـ72، برئاسة الأب بطرس دانيال، حيث بدأت الحفل بأغنية "مشربتش من نيلها" لشيرين عبد الوهاب، وقدمت أغنيتها "اتفائلوا بالخير"، وغنت "أنا لك على طول" للعندليب عبد الحليم حافظ، وغنت "نقابل ناس" للمطرب لؤي، وقام الأب بطرس دانيال بتكريمها.

وأهدت الفنانة ياسمين على أغنية "زهرة المدائن" لحضور حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكى المصري للسينما فى دورته الـ 72، برئاسة الأب بطرس دانيال، والتي أبدعت في غنائها وتفاعل معها الحضور، وقالت في كلمة قصيرة: هذا أول حفل أحييه منذ 7 أكتوبر لأني كنت منقطعة عن الغناء".