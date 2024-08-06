شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس يحيى حفلا غنائيا اليوم فى مهرجان الصيف الدولى بمكتبة الإسكدرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم هشام عباس، اليوم الثلاثاء، حفلا غنائيا على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، فى تمام الساعة 8 ونصف مساء، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولى فى دورته الـ21.

وكان النجم حمزة نمرة افتتح فعاليات المهرجان يوم الخميس 1 أغسطس، وقدم عددا كبيرا من أغانيه، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

أما النجم هشام عباس، شارك مؤخرا فى حفل "كاسيت 90" الذى جمع نجوم التسعينيات على مسرح "يو أرينا"، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الثانية، وقدم خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه، أبرزها: "زمان وأنا صغير" و"نارى نارين" و"ليلة يا ليلة"، وسط تفاعل كبير من الحضور.

كما قدم "يتربى فى عزو"، "قول عليا مجنون"، وسط هتاف كبير من الجمهور، مرددين معه الأغانى، كما قدم من ألحان صلاح الشرنوبي منها "ساعة لقلبك يا جميل" و"أحلى ما فيكى" و"أنا أعمل إيه" و"شوفي" و"حبيتها" و"حلال عليك".

وقال هشام عباس خلال صعوده على مسرح يو أرينا بحفل مهرجان العلمين: "أول مرة ليا أغني في العلمين، ومبسوط بوجود الجمهور، وأغنيلكم كل حاجه حلوة".