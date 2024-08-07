شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تختتم فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بالإسكندرية ودمنهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن جهود وزارة الثقافة لتقديم إبداعات رموز الغناء العربي تختتم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بالإسكندرية ودمنهور بحفلين متتاليين تحييهما الفنانة مروة ناجي بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر ومشاركة الفنانين "تامر عبد النبى، ولاء طلبة، حسام حسنى"، وذلك في الثامنة والنصف مساء الخميس 8 أغسطس على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية "و الجمعة 9 أغسطس بمسرح أوبرا دمنهور .

ويتضمن البرنامج فاصلين تحيى الثانى مروة ناجى بباقة من أغانى نجوم الزمن الجميل امثال ورده الجزائرية، وميادة الحناوى وغيرهم منها "العيون السود، الحب اللى كان"، أما الفصل الأول يضم "ع اللى جرى، طاير ياهوى ، بتسأل ياحبيبى" أداء تامر عبد النبى، حسام حسنى، ولاء طلبة ".

يذكر أن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي للموسيقى والغناء هذا العام أقيمت على ثلاثة مسارح هى " المكشوف،سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" وأوبرا دمنهور، بمشاركة نخبة من النجوم والفرق الغنائية المتميزة بالإضافة إلى حفلات الواعدين بمركز تنمية، المواهب التي تقدم مختلف ألوان الإبداع وتميزت عروض المهرجان الصيفي بتنوع مضمونها لتناسب جميع شرائح المجتمع بما يعزز الوعى المجتمعى وينمى الإنسان.