شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبري تتألق بفستان أحمر على البحر في أحدث ظهور لها.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت النجمة هند صبري في أحدث ظهور لها، حيث ظهرت بفستان أحمر قصير، على شاطئ البحر، وعلقت على الصورة عبر "إنستجرام": "الأحمر".

وحازت إطلالة هند صبري على إعجاب جمهورها ومتابعيها، كما علقت بعض الفنانات على الصورة بقلوب حمراء، منهم: بشرى، هدى المفتي، إنجي كيوان.

وكانت منصة watch it بدأت مؤخرا عرض فيلم "فضل ونعمة"، أخر أعمال هند صبري في السينما، وشاركها بطولته: ماجد الكدواني، اسما ابراهيم، محمود حافظ، محمد رضوان، محمد ممدوح، ياسمينا العبد، إسماعيل الجندي، بيومي فؤاد، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام.

كما حقق فيلمها "بنات ألفة" خلال الفترة الماضية نجاحا كبيرا، داخل مصر وخارجها، خاصة بعد مشاركته في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي وتوالت بعدها جوائزه العالمية والعربية، والفيلم بطولة النجمة هند صبري ومن إخراج وتأليف كوثر بن هنية وإنتاج حبيب عطية ونديم شيخ روحه وتم تصويره في تونس العام الماضي.