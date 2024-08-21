جورجينا تروج للموسم الثالث من مسلسلها "أنا جورجينا" على "نتفليكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

روجت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز للموسم الثالث من مسلسلها "أنا جورجينا" المقرر عرضه على شبكة "نتفليكس" خلال الفترة المقبلة.

ونشرت جورجينا جلسة تصوير خاصة بالموسم الثالث عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلاله وهي ترتدي فستان باللون الذهبي بداخل أحد صالونات التجميل وعلقت: "حددي موعدًا في صالون تصفيف الشعر، هذا الموسم أصبح اللون الذهبي هو اللون الأسود الجديد".

ويتطرق الموسم الثالث حول حياة الرفاهية التي تعيشها جورجينا بعد انتقال حبيبها كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي وانتقالها معه إلى المملكة العربية السعودية، كما سنشاهد رحلة جورجينا خلال هذه الفترة منها المشاركة في حملة دولية لإحدى العلامات التجارية الشهيرة بالملابس، والظهور لأول مرة في أسبوع الموضة في باريس.

وعرض الموسم الأول من المسلسل عام 2022 وهو مسلسل تلفزيوني واقعي يركز على الحياة الشخصية لجورجينا رودريجيز سيدة الأعمال والمؤثرة على "السوشيال ميديا"، وعلاقتها بشريكها لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، مرورًا بالموسم الثاني الذي عرض في مارس 2023 وحقق الموسمين نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة جعل منصة "نتفليكس" تواصل إنتاج المزيد من الأجزاء التي يتم عرضها تباعًا.

وتضمن الموسمين السابقين عدد من الصور ومقاطع الفيديوهات الأرشيفية التي تم عرضها لأول مرة على شبكة "نتفليكس"، وما يدور في حياة جورجينا اليومية وعلاقتها بأبناء كريستيانو رونالدو، إلى جانب رأيها في أحدث صيحات الموضة والأزياء.

ودائمًا ما تحرص جورجينا على التواجد مع حبيبها كريستيانو رونالدو سواء داخل الملاعب أو خارجها، وتقوم بنشر صور ومقاطع فيديوهات لهما بالعديد من المناسبات الاجتماعية عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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