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حمادة هلال يجسد شخصية فلاح وطيار ومهندس في كليب أغنيته الجديدة "حصل"

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القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان حمادة هلال من تصوير أغنيتة الجديدة "حصل" الذى تعاون فيها في التلحين مع مؤدى المهرجانات اورتيجا، وقام بتصويرها في أكثر من لوكيشين منها أحد الفلل بطريق مصر الإسماعيلية.

وجسد حمادة هلال في الكليب أكثر من شخصية منها طيار وفلاح ومهندس، وكشف هلال أنه سوف يقوم بطرح  كليب أغنيته الجديدة مساء اليوم الأربعاء على قناته الخاصة على اليوتوب.

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حمادة هلال 

 

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حمادة هلال

 

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حمادة هلال

 

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حمادة هلال

 

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حمادة هلال

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حمادة هلال

يذكر أن المطرب حمادة هلال شارك في حفل زفاف ابنه الشاعر هادي أبو اليزيد، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث إن هلال وأبو اليزيد تجمعهما علاقة صداقة طويلة.

وطمأن هلال جمهوره في تصريحات خاصة لـ الخليج 365، قائلاً: "أنا أفضل حاليا، وأتبع تعليمات الطبيب"، موجهاً الشكر لكل من حرص على الاطمئنان عليه.

الشاعر هادى أبو اليزيد تعاون مع حمادة هلال في عدد من الأغاني، منها سبونج بوب وأنا لا مسطول وعزة 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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