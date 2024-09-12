عباس النوري ينسحب من مسلسل "إيزيل" لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

انسحب الفنان السوري عباس النوري رسميًا، من مسلسل إيزيل بسبب طول مدة التصوير والذي لا يناسبه صحيًا.

وكشف برنامج "ET بالعربي"، عبر موقع "انستجرام"، عن اعتذار النوري عن المشاركة في "إيزيل"، بسبب طول مدة تصوير العمل الفني، والتي قد تؤثر على حالته الصحية.

كان مُقرراً أن يجسد النوري شخصية "الخال"، الذي جسده النجم التركي في النسخة التركية تونجيل كورتيز.

يأتي قرار انسحاب عباس النوري بطل مسلسل "حارة القبة" بعد إنسحاب أحمد الأحمد وريتا حايك من مسلسل "إيزيل"،بسبب خلافات مع مخرجة العمل بانال طايري.

وحتى الآن لم يختار صناع مسلسل "إيزيل" عن الإسم البديل للنوري بعد انسحابه.

مسلسل "إيزيل" من أكثر المسلسلات التركية نجاحًا وتم عرضه عام ٢٠٠٩، وهو مقتبس عن رواية فرنسية شهيرة تحمل اسم الكونت دي مونت كريستو.

ومن المقرر أن يشارك في بطولة النسخة المعربة من مسلسل إيزيل عدد من النجوم على رأسهم باسل خياط، طلال مارديني وخالد القيش وزينة مكي وباميلا الكيك.

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