بالصور.. حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور سامح مهران، جوائز دورته الحادية والثلاثين (دورة د. علاء عبد العزيز)، و سلمت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، الجوائز للفائزين، نيابة عن الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

وجاءت جوائز المهرجان في دورته الحادية والثلاثين كالتالي: قررت لجنة التحكيم منح شهادات تقدير لك من: عرض "معتقلة" من (فلسطين)، كما حاز عرض "صدى جدار الصمت" من (مصر) على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

أما جوائز المسابقة الرسمية: جائزة أفضل سينوغرافيا وقيمتها 100 ألف جنيه وقد رشح لها العروض التالية: عرض "ماكبث المصنع" من (مصر)، عرض "أسطورة بيهولا لخينداربالا" من (الهند)، عرض "ميديا تورينو" من (إسبانيا) وقد ذهبت الجائزة إلى عرض "ماكبث المصنع" من (مصر).

ثانيا: جائزة أفضل نص مسرحي أو فكرة وقيمتها 100 ألف جنيه، وقد رشح لها عروض: عرض "اوتو ريتراتو" من (الأكوادور)، عرض "صمت" من (الكويت)، عرض "الألباتروس" من تونس، وقد ذهبت الجائزة إلى عرض (صمت) للمؤلف والمخرج سليمان البسام.

ثالثا: جائزة أفضل ممثل وقيمتها 100 ألف جنيه وقد رشح لها: سنتياجو رودريجو عرض "أوتو ريتراتو" من (الإكوادور )، بولا ماهر عرض "حيث لا يراني أحد" من (مصر )، نور الدين سعدان عرض "فطائر التفاح" من (المغرب)، وقد ذهبت الجائزة إلى الفنان "سنتياجو رودريجو" عن عرض "أوتو ريتراتو" من (الأكوادور).

رابعا: جائزة أفضل ممثلة وقيمتها 100 ألف جنيه و رشحت لها كلا من: رجاء خرماز عرض "فطائر التفاح"من المغرب، حلا عمران عرض "صمت" من (الكويت)، هادية بنت محمد عبيد عرض "موشكا" من (سلطنة عمان)، وقد ذهبت الجائزة إلى الفنانة حلا عمران عن عرض "صمت" من (الكويت).

خامسا: جائزة أفضل مخرج مسرحي وقيمتها 100 ألف جنيه ورشح لها: رافائيل بينيتو عرض "ميديا تورينو" من (إسبانيا)، محمود الحسينيي عرض "ماكبث" من (مصر)، مادلين لويزا عن عرض "أوتو ريتراتو" من (الإكوادور) وقد ذهبت الجائزة إلى المخرجة مادلين لويزا عن عرض "أوتو ريتراتو".

سادسا: جائزة أفضل عرض مسرحي وقيمتها 500 ألف جنيه وقد رشح لها كلا من: عرض "Babbel" من ألمانيا، عرض "Water" من (جنوب أفريقيا)، عرض "صمت" من (الكويت) وذهبت الجائزة الى عرض "Babbel" من (ألمانيا).