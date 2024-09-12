"قلبي واجعني وحزينة".. مي كساب تعلق على وفاة إيهاب جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علقت الفنانة مي كساب، على خبر وفاة إيهاب جلال، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، ومدرب منتخب مصر الأسبق.

وكتبت مي عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "خبر حزين وصادم أنا عمري ما شفته بس زوجته وبناته حبايبي قوي، يشهد الله انه كان نعم الأب والزوج والسند".

وأضافت: "أنا قلبي واجعني وحزينه حزن شديد عشان أسرته.. ربنا يصبر قلوبهم ويقويهم ويراضيهم بقضائه.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

رحل إيهاب جلال، مدرب النادي الإسماعيلي، عن عالمنا أمس الأربعاء، الموافق 11 سبتمبر الجاري، عن عمر يناهز 57 عامًا.

إيهاب جلال تعرض لوعكة صحية، خلال الأيام الماضية، نقل على إثرها إلى المستشفى، وكشفت الفحوصات الطبية تعرضه لجلطة.

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