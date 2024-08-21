“يا سيدي إنسى”: ديو يجمع ناصيف زيتون ومرتضى فتيتي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح النجم ناصيف زيتون ديو جديداً مع الفنّان التونسيّ مرتضى فتيتي، بعنوان “يا سيدي إنسى”، اليوم الأربعاء 21 آب/أغسطس.

الأغنية من كلمات مازن ضاهر، ألحان مرتضى فتيتي، توزيع عمر صباغ وإخراج ريشا سركيس.

تجدرُ الإشارة إلى أنّ الأغنية تجمعُ بين اللهجتَيْن البيضاء الشمال أفريقيّة والتونسيّة، وهي تمزجُ مختلفَ الإيقاعات، وتخلق تجربةً سمعيّة غنيّة ومتنوّعة.

واختار ناصيف أن يطلَّ على مُحبّيه في هذا الديو، بالتعاون مع سركيس، بأسلوبٍ جديدٍ ومبتكر، يعكسُ تجدُّدَه المستمرّ وتطلّعه لإضفاء لمسةٍ عصريّة على عالم الفنّ. وظهر ناصيف في هذا العمل بلوك جديدٍ جمع بين الأناقة والعصريّة.

اشارة إلى انه ليس العمل الأول الذي يجمع ناصيف زيتون بالمخرج ريشا سركيس.

يُذكر أنّ ناصيف كان قد طرح في شهر نسان/أبريل الماضي الديو الشهير “ما في ليل” الذي جمعه بالنجمة رحمة رياض والّذي حصد 75 مليون مشاهدة على “يوتيوب”.