شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة كمال الشناوي.. شارك فى 6 أفلام ضمن قائمة أفضل 100فيلم مصرى والان مع تفاصيل الخبر

رحل الفنان كمال الشناوى عن عالمنا في مثل هذا اليوم الخميس 22 أغسطس من عام 2011 عن عمر يناهز 90 عاماً، تاركا ارثاً فنياً كبيراً وجوائز وتكريمات هامة باعتباره واحد من أبرز نجوم السينما المصرية، حيث تمتع بموهبة فنية منذ طفولته جعلته يقدم أول أدواره وهو لا يزال طالباً بالمرحلة الابتدائية من خلال فرقه المنصورة المسرحية.

انطلق كمال الشناوى في عالم السينما بعد ذلك واستطاع تكوين مسيرة سينمائية حافلة، ووصل رصيده من الأفلام إلى ما يقرب من 270 فيما، وجسد من خلالها العديد من الأدوار المتنوعة والمختلفة، حيث لم يكتف الشناوى بكونه الفتى الوسيم الذى تقع فى غرامه الفتيات بل وبمجرد أن ثبت خطواته فى عالم السينما تمرد على دور الفتى الوسيم والد نجوان، والذى حصره فيه مخرجو السينما.

شارك كمال الشناوي في أفلام بارزة دخلت ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في السينما المصرية، ووصل عدد هذه الأفلام إلى 6 هي "أمير الانتقام"، مع أنور وجدي، مديحة يسري، سامية جمال، فريد شوقي، محمود المليجي، "اللص والكلاب" عام 1962 مع شكري سرحان، شادية، "المستحيل" عام 1965 وشارك في بطولته نادية لطفي، سناء جميل، صلاح منصور.

وكذلك شارك كمال الشناوى في فيلم "الرجل الذي فقد ظله "عام 1968 مع ماجدة، وعماد حمدي، وصلاح ذو الفقار، نيللي، يوسف شعبان، "لكرنك"عام 1975، مع سعاد حسني، نور الشريف، فريد شوقي، شويكار، صلاح ذو الفقار، عماد حمدي، "المذنبون" عام 1976، مع سهير رمزي، عماد حمدي، حسين فهمي، عادل أدهم، توفيق الدقن.

تزوج كمال الشناوى 5 مرات، الزيجة الأولى من الفنانة الاستعراضية الراحلة هاجر حمدي، التي أنجب منها ابنه محمد، والثانية الفنانة عفاف شاكر، وهي شقيقة الفنانة شادية، والثالثة زيزي الدجوي، خالة الفنانة الراحلة ماجدة الخطيب، وأنجب منها عمر وإيمان، والزوجة الرابعة هي الفنانة الراحلة ناهد شريف، أما الأخيرة فهي اللبنانية عفاف نصري التي استمرت على ذمته حتى وفاته في عام 2011.